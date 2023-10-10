ЦАХАЛ ліквідував міністра економіки та члена політбюро ХАМАС

19:01 10 жовтня Київ, Україна

ЦАХАЛ ліквідував міністра економіки терористичної організації ХАМАС . У межах своїх обов'язків він керував коштами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами сектору Газа.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Крім того, ліквідовано високопоставленого члена політбюро ХАМАС Закарія Абу Моаммара.

"Моаммар був старшим керівником ХАМАС та координатором між терористичними групами в Секторі Газа", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю каже, що Абу Моаммар був довіреною особою лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а також був членом "старшої ради" терористичної групи, яка брав участь у ухваленні рішень організацією та плануванні численних терористичних дій проти Держави Ізраїль.