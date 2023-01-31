Колишній спічрайтер путіна заявив, що у росії можливий військовий переворот — CNN

09:19 31 січня Київ, Україна

Колишній спічрайтер президента росії володимира путіна, політолог Аббас Галлямов, вважає, що в росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі війни, що триває в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Під час розмови з журналісткою видання Ерін Бернетт, Галлямов сказав, що оскільки втрати росії в Україні зростають, а країна зазнає труднощів, спричинених санкціями Заходу, росіяни шукатимуть, кого звинуватити в цьому.
"Стан російської економіки погіршується. Війну програно. Все більше і більше трупів повертаються в росію, тому росіяни стикаються з великими труднощами, і вони намагатимуться знайти пояснення, чому це відбувається, дивлячись навколо на політичні процеси, і вони самі собі відповідатимуть: "Ну, це тому, що нашою країною керує старий тиран, старий диктатор", - сказав Галлямов, маючи на увазі путіна.
Отже, політолог передбачає можливість перевороту в росії найближчим часом.
"На цей момент я думаю, що військовий переворот стане можливим", - наголосив Галлямов.
За його словами, цей момент може настати у найближчі 12 місяців.
"Отже, через рік, коли політична ситуація змінилася, на чолі країни стоїть ненависний непопулярний президент, війна справді непопулярна, і для цього потрібно пролити кров, - у цей момент переворот стає реальною можливістю", - додав він.
Галлямов також заявив, що вважає, що путін може скасувати президентські вибори, заплановані на березень 2024 року.
"Судячи з його дій, коли він без потреби щось загострює, він справді може скасувати вибори. Без перемоги над Україною він постане перед труднощами з росіянами. Він не потрібен росіянам, якщо він не сильний. Він справді може оголосити військовий стан та скасувати вибори", - переконаний політолог.