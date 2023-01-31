Колишній спічрайтер путіна заявив, що у росії можливий військовий переворот — CNN

Колишній спічрайтер президента росії володимира путіна, політолог Аббас Галлямов, вважає, що в росії зростає ймовірність військового перевороту на тлі війни, що триває в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Під час розмови з журналісткою видання Ерін Бернетт, Галлямов сказав, що оскільки втрати росії в Україні зростають, а країна зазнає труднощів, спричинених санкціями Заходу, росіяни шукатимуть, кого звинуватити в цьому.
Про це повідомляє CNN.
Під час розмови з журналісткою видання Ерін Бернетт, Галлямов сказав, що оскільки втрати росії в Україні зростають, а країна зазнає труднощів, спричинених санкціями Заходу, росіяни шукатимуть, кого звинуватити в цьому.
Отже, політолог передбачає можливість перевороту в росії найближчим часом.
За його словами, цей момент може настати у найближчі 12 місяців.
Галлямов також заявив, що вважає, що путін може скасувати президентські вибори, заплановані на березень 2024 року.
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