Колишній Папа Римський став фігурантом справи про насильство над дітьми

14:34 24 січень Київ, Україна

Німецька юридична фірма Westphal Spilker Wastl (WSW) на замовлення католицької церкви опублікувала результати розслідування, яке показало, що колишній Папа Римський Бенедикт XVI був поінформований про насильство священиків над дітьми, але ніяк не реагував на протиправні дії.



Про це повідомляє ВВС.



Бенедикт XVI, який був главою католицької церкви з 2005 по 2013 роки, став першим Папою, який пішов у відставку більш ніж за 600 років, посилаючись на виснаження.



Раніше його звинуватили в бездіяльності щодо 4 випадків насильства над дітьми, що трапилися в той час, коли він обіймав посаду архієпископа Мюнхена.



У звіті стверджується, що Бенедикт XVI, який тоді був архієпископом Йозефом Ратцінгером, повідомляли про факти жорстокого поводження з дітьми, але той на це ніяк не відреагував.. Обвинувачені у насильстві священики й надалі продовжуватимуть працювати, а їхнім жертвам не було надано жодної допомоги.



Папа Бенедикт представив 82 сторінки письмових відповідей на запитання слідчих щодо його перебування на посаді архієпископа Мюнхена-Фрайзинга з 1977 по 1982 рік. Бенедикт, якому зараз 94 роки, відкидає усі звинувачення.



Представник Ватикану Маттео Бруні заявив, що Ватикан проведе ретельне та докладне вивчення документа.

«Підтверджуючи почуття сорому та жалю з приводу насильства над неповнолітніми з боку священиків, Святий Престол висловлює свою підтримку всім постраждалим та гарантує безпеку та захист неповнолітніх», – додали у Ватикані.

У звіті WSW вказують щонайменше 497 випадків жорстокого поводження з дітьми у період з 1945 до 2019 року. Жорстоке звернення переважно стосувалося хлопчиків.



Нагадаємо, у 2018 році в американському штаті Пенсільванія прокуратура опублікувала доповідь, де йдеться про підтверджені факти зґвалтування десятків дітей 300 священиками.



Про проблему сексуального насильства над дітьми в церкві США говорять з 2002 року. За цей час деякі єпархії виплатили жертвам понад 2 мільярди доларів.



Над доповіддю із сексуального насильства у Пенсільванії працювала майже два роки колегія експертів. Перевірку вирішили провести тому, що жертви насильства почали розповідати про факти та подавати судові позови.