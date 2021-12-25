Колишній король Іспанії ховається в ОАЕ

20:08 17 серпень Київ, Україна

Іспанська королівський палац підтвердив, що колишній король країни Хуан Карлос з 3 серпня проживає ОАЕ.

Як повідомлялося, колишній король Іспанії Хуан Карлос I 3 серпня оголосив про намір покинути країну на період розслідування справи про корупцію та хабарництво. У листі він повідомив своєму синові, що діє королю Іспанії Пилипу VI, що залишають Іспанію через «громадських наслідків деяких епізодів свого минулого приватного життя».



Спочатку повідомлялося, що він знаходиться в Домініканській Республіці, але пізніше іспанські ЗМІ повідомили, що він прибув в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Відомо, що Хуан Карлос кілька разів приїжджав в ОАЕ з моменту свого зречення від престолу в 2014 році.



У чому його підозрюють?

Хуан Карлос відрікся від престолу в 2014 році після майже 40 років перебування при владі і передав владу своєму синові Філіпу.



У 2012 році стало відомо про його скандальної поїздці на полювання на слонів. Полювання викликала несхвалення не тільки з боку захисників тварин, але і з боку іспанців, яких обурили витрати монарха в період економічної кризи. При цьому про полювання на слонів стало відомо тільки тому, що король пошкодив собі ногу і змушений був перенести операцію.



Також в червні 2020 року, коли у Карлоса вже не було імунітету від судового переслідування, Верховний суд Іспанії почав розслідування його можливої причетності до хабара $ 100 мільйонів від короля Саудівської Аравії за підписання контракту на будівництво швидкісної залізниці.



Через свого адвоката 82-річний Хуан Карлос неодноразово відмовлявся коментувати ці звинувачення.