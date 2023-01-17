Колишній член ПВК "Вагнер" ​​попросив притулку в Норвегії

Колишній високопоставлений член ПВК "Вагнер", командир убитого в'язня Євгена Нужина, попросив притулку в Норвегії, повідомила влада країни. Йдеться про росіянина Андрія Медведєва, пише агентство Associated Press з посиланням на дані Норвезького управління імміграції (UDI).
Норвезький адвокат Медведєва Брінюльф Ріснес підтвердив, що його клієнт перебуває у Норвегії та попросив притулку.
Справу передали норвезькій імміграційній поліції, а чоловіка перевели до Осло. Там він поміщений до центру для порушників міграційного законодавства, інформує АР. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.
Минулого тижня поліція Норвегії заявила про чоловіка, який незаконно в'їхав із росії, перетнув кордон двох країн. Тоді повідомлялося про затриманого прикордонниками іноземця. Він відвідав приватний будинок у прикордонній зоні та попросив про допомогу. Поліція тоді повідомила, що пізно ввечері у четвер їх попередили російські прикордонники, які виявили сліди на снігу, що хтось міг незаконно перетнути кордон.
Вважається, що цей чоловік і був Медведєвим. Він, за повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB, перебуває в бігах з того часу, як втік з "Вагнера" 6 липня. Він заявив російській правозахисній групі, що готовий розповісти все, що знає про ПВК "Вагнер", її діяльність та її власника євгенія пригожина — мільйонера, який має зв'язки з президентом росії володимиром путіним.
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