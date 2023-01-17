Колишній член ПВК "Вагнер" ​​попросив притулку в Норвегії

Колишній високопоставлений член ПВК "Вагнер", командир убитого в'язня Євгена Нужина, попросив притулку в Норвегії, повідомила влада країни. Йдеться про росіянина Андрія Медведєва, пише агентство Associated Press з посиланням на дані Норвезького управління імміграції (UDI).

"З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може давати подальші коментарі з цього питання", - йдеться в електронному листі UDI, надісланому агентству.

Норвезький адвокат Медведєва Брінюльф Ріснес підтвердив, що його клієнт перебуває у Норвегії та попросив притулку.

Справу передали норвезькій імміграційній поліції, а чоловіка перевели до Осло. Там він поміщений до центру для порушників міграційного законодавства, інформує АР. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Минулого тижня поліція Норвегії заявила про чоловіка, який незаконно в'їхав із росії, перетнув кордон двох країн. Тоді повідомлялося про затриманого прикордонниками іноземця. Він відвідав приватний будинок у прикордонній зоні та попросив про допомогу. Поліція тоді повідомила, що пізно ввечері у четвер їх попередили російські прикордонники, які виявили сліди на снігу, що хтось міг незаконно перетнути кордон.