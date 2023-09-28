Колишнього чиновника Пекіна засуджено на 11 років за хабарі

Колишнього високопосадовця міської влади Пекіна засудили до одинадцяти років позбавлення волі за одержання хабарів на суму $1,5 мільйона, повідомляє Xinhua. При цьому суд розглянув співпрацю підсудного зі слідством та взяв до уваги його каяття, що призвело до пом'якшення вироку.
За ґратами опинився колишній заступник голови Пекінського міського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Юй Лумін. Суд визнав його винним у зловживанні владою з 2001 по 2019 рік, коли він використав свої посадові повноваження в уряді Пекіна для сприяння третім особам у отриманні замовлень на будівельні проєкти та права на земельні ділянки.
В обмін на свої послуги Юй отримував гроші та цінності, які загальною сумою перевищили 10,5 мільйона юанів (приблизно $1,5 мільйона). Крім позбавлення волі, він був оштрафований на 1 мільйон юанів, а його незаконні доходи конфісковано та передано до національної скарбниці.
Цей вирок вважається пом'якшеним через зізнання підсудного, його каяття та співробітництво зі слідством у поверненні незаконно отриманих коштів.
За ґратами опинився колишній заступник голови Пекінського міського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Юй Лумін. Суд визнав його винним у зловживанні владою з 2001 по 2019 рік, коли він використав свої посадові повноваження в уряді Пекіна для сприяння третім особам у отриманні замовлень на будівельні проєкти та права на земельні ділянки.
В обмін на свої послуги Юй отримував гроші та цінності, які загальною сумою перевищили 10,5 мільйона юанів (приблизно $1,5 мільйона). Крім позбавлення волі, він був оштрафований на 1 мільйон юанів, а його незаконні доходи конфісковано та передано до національної скарбниці.
Цей вирок вважається пом'якшеним через зізнання підсудного, його каяття та співробітництво зі слідством у поверненні незаконно отриманих коштів.
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