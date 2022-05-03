Колишні глави Білого дому заявили про готовність до вакцинації

17:48 03 грудня Київ, Україна

Барак Обама , Джордж Буш і Білл Клінтон на власному прикладі вирішили довести американському народу, що вакцинація від коронавірусу безпечна і вкрай необхідна.



Про це заявили представники трьох президентів.



Поки невідома позиція ще одного колишнього президента Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації теж не говорили чинний президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 в жовтні, і обраний президент Джо Байден.



На розгляді медичної влади США зараз перебувають дві вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.