Колишньому главі "Укравтодору" продовжили арешт

22:47 24 листопада Київ, Україна

За рішенням районного суду Варшави Славомир Новак , колишній в.о. голови "Укравтодору" , залишиться під арештом до січня 2021 року.

Відзначається, що суд підтримав позицію суду першої інстанції, сукупність доказів значною мірою "обґрунтовують вчинення підозрюваним дій, за якими йому пред'явлено звинувачення".

При цьому прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для затриманого у цій справі бізнесмена Яцека Петра, який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі ексглави "Укравтодору".



Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славомира Новака на 3 місяці.