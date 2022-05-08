Колишню юристку Навального Любов Соболь засудили до 1,5 років обмеження волі у «санітарній справі»

14:18 03 серпня Київ, Україна

Соратницю і колишню юристку Фонду боротьби з корупцією, засновником якого виступає Олексій Навальний, в Преображенському суді Москви оголосили винною у "санітарній" справі про підбурювання до порушення санітарно-епідеміологічних норм.
 
Про це повідомив її адвокат Володимир Воронін 3 серпня.

Соболь засуджена до півтора року обмеження волі. Прокуратура просила два роки.

За версією слідства, заклики Соболь прийти на акцію в підтримку Навального 23 січня сприяли поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Соратниця опозиціонера не визнає провину. Вона заявила, що слідство так і не знайшло жодної людини, яка б прийшла на акцію по її заклику і при цьому була хвора на COVID-19.
 
Під час оголошення вироку пристави вивели Соболь із залу суду через те, що вона знімала процес на телефон.
 
«Не зрозуміло, чому пресслужба суду може знімати оголошення вироку, а Любові це не можна дозволити. Нагадую, що процес у нас є гласним і відкритим», - заявив Воронін.

У Twitter Соболь заявила, що її вивели із залу суду, де їй оголошували вирок.
"Мене видалили із залу суду, де оголошується мій вирок у "санітарній" справі. За те, що знімала відкритий і гласний процес. При тому, що пресслужба суду знімає засідання, але виключно мене і адвоката, а не прокурора. Рівноправність сторін і конституція? Ні, не чули", - написала вона.