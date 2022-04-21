Колишнього топменеджера «Новатека» та його родину знайшли мертвими в Іспанії

15:02 21 квітня Київ, Україна





Тіла трьох людей було виявлено у вівторок у будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона), проте правоохоронні органи не розкрили їхні особи. Але за даними телеканалу, йдеться саме про Протосеня та його сім'ю.



За версією телеканалу, Протосеня володів статком у 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на Великодні свята.



Поліція розглядає версію, згідно з якою Протосеня зарізав свою дружину і дочку, коли ті спали, а потім наклав на себе руки, повісившись у саду.



Нагадаємо, 18 квітня Колишнього топменеджера російської газової компанії «Новатек» Сергія Протосеню, його дружину та доньку знайдено мертвими в Іспанії, повідомляє телеканал Telecinco.Тіла трьох людей було виявлено у вівторок у будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона), проте правоохоронні органи не розкрили їхні особи. Але за даними телеканалу, йдеться саме про Протосеня та його сім'ю.За версією телеканалу, Протосеня володів статком у 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на Великодні свята.Поліція розглядає версію, згідно з якою Протосеня зарізав свою дружину і дочку, коли ті спали, а потім наклав на себе руки, повісившись у саду.Нагадаємо, 18 квітня за схожих обставин у москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва , його дочку та дружину. Тіла знайшли у квартирі на Університетському проспекті – їх виявила родичка, яка не змогла додзвонитися до Аваєвих кілька днів. За попередньою версією слідчих, Аваєв застрелив свою дружину і 13-річну доньку з пістолета, а потім наклав на себе руки.

Обидва чоловіки були успішними мультимільйонерами. І обидва раптом убили свої сім'ї і наклали на себе руки.



Випадковість?!