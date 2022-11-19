Бюро міжнародної політики повідомило перші подробиці розслідування падіння ракети у Польщі

На місці падіння ракети у Польщі вже зібрано певні докази, які показують послідовність подій.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.
За його словами, на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися із проханням надати їм доступ до розслідування.
На запитання, які докази має слідство, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрям, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яку вона використала".
Він додав, що "є відеозаписи".
Він додав, що "є відеозаписи".
Кумох наголосив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисне бомбила польську територію".
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