Бюро міжнародної політики повідомило перші подробиці розслідування падіння ракети у Польщі

12:40 17 листопада Київ, Україна

На місці падіння ракети у Польщі вже зібрано певні докази, які показують послідовність подій.



Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.

"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - додав Кумох.

За його словами, на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися із проханням надати їм доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо слідча група не матиме зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.

На запитання, які докази має слідство, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрям, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яку вона використала".



Він додав, що "є відеозаписи".

"Я не хотів би говорити про їхній зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі", - зазначив він.

Кумох наголосив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисне бомбила польську територію".