Бюджет Росії на 2023 рік дуже оптимістичний і не відповідає витратам на війну

11:16 11 грудня Київ, Україна

Державний бюджет Росії на 2023 рік надто оптимістичний і не відповідає видаткам на війну. Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 11 грудня.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін схвалив держбюджет країни, в якому на оборону наступного року планують виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів).. Це майже 30% всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.

Однак у британській розвідці вважають, що цих коштів не вистачить, щоби покрити витрати на війну проти України.

"Бюджет, схвалений путіним, ймовірно, занадто оптимістичний за очікуваними доходами та витратами у 2023 році.. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають все більшого тиску для покриття витрат на війну", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, за даними Forbes, за дев'ять місяців війни проти України росія витратила 82 млрд. доларів, що становить чверть її річного бюджету.