Бюджет Росії на 2023 рік дуже оптимістичний і не відповідає витратам на війну

Державний бюджет Росії на 2023 рік надто оптимістичний і не відповідає видаткам на війну. Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії, опублікованому 11 грудня.
Зазначається, що президент Росії Володимир Путін схвалив держбюджет країни, в якому на оборону наступного року планують виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів).. Це майже 30% всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.
Однак у британській розвідці вважають, що цих коштів не вистачить, щоби покрити витрати на війну проти України.
Нагадаємо, за даними Forbes, за дев'ять місяців війни проти України росія витратила 82 млрд. доларів, що становить чверть її річного бюджету.
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