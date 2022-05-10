Бундестаг підтримує Україну для вступу в ЄС

10:09 10 травня Київ, Україна

Речниця Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні.



Про це вона сказала у ефірі ZDF.



Вона закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членству.



"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас.



За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.



Президент Франції Еммануель



"Сподіваюся, що це не займе десятки років", – зауважила Бербель Бас. Про це вона сказала у ефірі ZDF.Вона закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членству."Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас.За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.Президент Франції Еммануель Макрон раніше знизив очікування України щодо швидкого вступу до ЄС. Процес може зайняти "десятки років", сказав Макрон у своєму виступі у Європейському парламенті у Страсбурзі у понеділок. Водночас він виступив за посилення співпраці з Києвом."Сподіваюся, що це не займе десятки років", – зауважила Бербель Бас.



Вона заявила, що оптимістично налаштована, і "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли в ЄС, то зараз усе буде прискорено".



Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.



28 лютого, через чотири дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що Євросоюз, враховуючи обставини, зможе швидко розпочати процедуру.