Брюс Вілліс припиняє свою діяльність через порушення мови

20:39 30 березня Київ, Україна

Сім'я Брюса Вілліса оголосила, що він «припинив акторську кар'єру» через діагностовану у нього афазію — порушення мови, при якому людині складно розуміти мову та підбирати слова, а також читати та писати.



Звернення від імені сім'ї актора опублікувала дочка Брюса Вілліса Румера.

«Ми хотіли поділитися тим, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям і недавно йому поставили діагноз „афазія“, що впливає на його когнітивні здібності. Через це, старанно все обміркувавши, Брюс вирішив зупинити кар'єру, яка так багато для нього означала.



Це справді складний час для нашої родини, і ми так вдячні вам за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як згуртована сім'я і хотіли залучити його шанувальників, тому що ми знаємо, скільки він означає для вас, як і ви для нього.



Як завжди каже Брюс: "Живи на повну котушку", - і разом ми плануємо зробити саме це.



З любов'ю, Емма, Демі, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл та Евелін».

Брюс Вілліс зіграв більш ніж у 150 фільмах. Серед найвідоміших його робіт «Шосте почуття», «П'ятий елемент», «Кримінальне чтиво», «Щасливе число Слевіна» та серія фільмів «Міцний горішок».



Інформація про те, що 67-річний Вілліс нездоровий, раніше з'являлася неодноразово, але офіційно представники актора та члени його сім'ї досі це не підтверджували.