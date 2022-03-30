Брюс Вілліс припиняє свою діяльність через порушення мови

Сім'я Брюса Вілліса оголосила, що він «припинив акторську кар'єру» через діагностовану у нього афазію — порушення мови, при якому людині складно розуміти мову та підбирати слова, а також читати та писати.
Звернення від імені сім'ї актора опублікувала дочка Брюса Вілліса Румера.
Звернення від імені сім'ї актора опублікувала дочка Брюса Вілліса Румера.
Брюс Вілліс зіграв більш ніж у 150 фільмах. Серед найвідоміших його робіт «Шосте почуття», «П'ятий елемент», «Кримінальне чтиво», «Щасливе число Слевіна» та серія фільмів «Міцний горішок».
Інформація про те, що 67-річний Вілліс нездоровий, раніше з'являлася неодноразово, але офіційно представники актора та члени його сім'ї досі це не підтверджували.
Інформація про те, що 67-річний Вілліс нездоровий, раніше з'являлася неодноразово, але офіційно представники актора та члени його сім'ї досі це не підтверджували.
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