Бронепоїзд Кім Чен Ина перетнув кордон росії

11:10 12 вересня Київ, Україна

Особистий бронепоїзд лідера Північної Кореї Кім Чен Ина перетнув кордон з росією і прямує на північ. Повідомлення про це з'явилось 12 вересня від агентства Kyodo.



Зазначається, що поїзд успішно подолав прикордонну станцію Хасан у Приморському краї росії та рухається у бік Далекого Сходу. Тут планується провести зустріч Кім Чен Ина з президентом росії володимиром путіним. Подробиці про точне місце та час переговорів поки що не розкриваються.



Варто зазначити, що напередодні володимир путін прибув до Владивостока, де проходить Східний економічний форум. Зустріч лідерів Північної Кореї та росії викликає великий інтерес, оскільки востаннє вони зустрічалися у квітні 2019 року.



Ця подорож Кім Чен Ина має особливе значення, оскільки це його перша закордонна подорож з моменту закриття кордону Північної Кореї через пандемію коронавірусу.