Британський уряд запроваджує нові санкції проти білорусі через підтримку агресії Росії

18:50 08 червня Київ, Україна

Великобританія розширила санкції проти Білорусі через її сприяння у війні, яку Росія веде проти України, йдеться у прес-релізі, опублікованому на сайті уряду Великобританії.



Зокрема, Великобританія заборонила імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі, а також заблокувала експорт туди банкнот та банківського обладнання, товарів, технологій та матеріалів, які можуть використовуватись для виробництва хімічної та біологічної зброї.



Також британські компанії зі сфери медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до сайтів білоруських медіа, що потрапили під санкції.. Таке правило діє для підсанкційних російських ЗМІ.

"Британський уряд посилить боротьбу з обходом санкцій і обмежить доступ Білорусі до фінансових ринків Великобританії з метою запобігти імпорту товарів з Росії", - йдеться в пресрелізі.

Також санкції запровадили проти понад 100 осіб та організацій з Рб. Зокрема, заморозили кошти великих державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.