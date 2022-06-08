Британські «мисливці за активами» знайшли сотні високопоставлених росіян, які переховуються від санкцій

17:59 08 червня Київ, Україна

Лондонські юристи, що спеціалізуються на відслідковуванні активів, виявила сотні високопоставлених росіян з активами за кордоном, які можуть бути додані до міжнародних санкційних списків, щоб допомогти Україні у боротьбі з режимом путіна.

Як повідомляє Bloomberg, ці дані передали українському посольству у Великій Британії, щоб Київ міг лобіювати уряди додавати цих людей у свої списки санкцій.



Як зазначає видання, у Лондоні базується велика кількість фірм, які спеціалізуються на відслідковуванні активів та комплексній перевірці фізичних осіб для клієнтів, які шукають інформацію про потенційних ділових партнерів.. Деякі такі фірми запропонували свої послуги українському посольству після російського вторгнення у лютому вторгнення.. Список потенційних фігурантів нових санкцій налічує кілька сотень імен, це високопоставлені, але маловідомі росіяни.



Мішель Ліндерман, партнер юридичної фірми Crowell & Moring, заявила, що незабаром після вторгнення деякі багаті росіяни передали право власності на компанії членам сім'ї чи компаньйонам або створили складні корпоративні структури, що завадило владі заморозити їхні активи.. Зусилля юристів зможуть закрити цю лазівку, сподівається вона.



Співробітники двох залучених до пошуку фірм заявили, що запропонували свої послуги українській стороні безкоштовно. Вони відмовилися назвати свої імена через побоювання переслідування з боку російського уряду.



Схожою практикою британські юристи займалися під час вторгнення Іраку до Кувейту у 1990 році. Уряд Кувейту найняв агентство Kroll, щоб відстежити приховане багатство Саддама Хусейна, щоб допомогти у його справі про відшкодування збитків. У доповіді компанії стверджувалося, що іракський диктатор незаконно вивів із нафтової промисловості понад $10 мільярдів і таємно вклав гроші у міжнародний бізнес. Після публікації доповіді влада у всьому світі конфіскувала активи, які, як стверджувалося, незаконно утримувалися Іраком. "Мисливці за активами" цього року сподіваються на аналогічний результат.