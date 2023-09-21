Британська розвідка проаналізувала труднощі російської армії

11:36 21 вересня Київ, Україна

Відсутність у російській армії регулярних ротацій підрозділів, які не несуть бойового чергування, з високою ймовірністю, один із найважливіших чинників, що сприяють низькому моральному духу росіян.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



У британській розвідці нагадали, що 21 вересня проходять роковини оголошення президентом росії володимиром путіним "часткової мобілізації" 2022 року, під час якої близько 300 000 російських резервістів було призвано на службу в Україну.



Як зазначили британські розвідники, 15 вересня 2023 року голова комітету з оборони державної думи росії, колишній генерал Андрій Картаполов знову заявив, що мобілізовані військовослужбовці зобов'язані служити на час проведення так званої "спеціальної військової операції". Він також заявив, що ротація особового складу із зони бойових дій під час проходження служби неможлива.

"Відсутність регулярних ротацій підрозділів, які не несуть бойового чергування, з високою ймовірністю є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня з моменту вторгнення", - йдеться у звіті британських розвідників.

Відсутність такої підготовки, ймовірно, спричиняє труднощі росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій, зазначили в британській розвідці.