Британську медсестру засуджено за вбивства новонароджених

Британську медсестру Люсі Летбі було засуджено до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення за вбивство сімох новонароджених та замах на вбивство ще шістьох дітей. Суддя Джеймс Госс назвав злочини Летбі "жорстокою, навмисною та цинічною кампанією вбивства дітей".
Про це повідомляє 21 серпня ВВС News.
33-річну Летбі було визнано винною у 13-и звинуваченнях у вбивстві та замаху на вбивство дітей, які були під її опікою в лікарні Честера у період з червня 2015 по червень 2016 року. Вона вводила новонародженим повітря шприцом, перегодовувала їх і труїла інсуліном.
Деякі колеги Летбі запідозрили її причетність до смертей дітей після трьох перших випадків. Проте адміністрація лікарні спочатку не сприйняла ці підозри всерйоз.
Після затримання Летбі наполягала на своїй невинності та пояснювала смерть дітей поганою гігієною у медустанові та низьким рівнем підготовки персоналу.
За даними ЗМІ, поліція підозрює, що Летбі могла вчинити замах на життя ще близько 30 немовлят. Уряд Великобританії також наказав провести незалежну перевірку щодо лікарні, де працювала медсестра.
Про це повідомляє 21 серпня ВВС News.
33-річну Летбі було визнано винною у 13-и звинуваченнях у вбивстві та замаху на вбивство дітей, які були під її опікою в лікарні Честера у період з червня 2015 по червень 2016 року. Вона вводила новонародженим повітря шприцом, перегодовувала їх і труїла інсуліном.
Деякі колеги Летбі запідозрили її причетність до смертей дітей після трьох перших випадків. Проте адміністрація лікарні спочатку не сприйняла ці підозри всерйоз.
Після затримання Летбі наполягала на своїй невинності та пояснювала смерть дітей поганою гігієною у медустанові та низьким рівнем підготовки персоналу.
За даними ЗМІ, поліція підозрює, що Летбі могла вчинити замах на життя ще близько 30 немовлят. Уряд Великобританії також наказав провести незалежну перевірку щодо лікарні, де працювала медсестра.
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