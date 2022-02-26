Британія: на узбережжя Південного Сассекса викинуло майже тонну кокаїну

Жителі Південного Сассекса, Великобританія, виявили на пляжі мішки, прив'язані до рятувальних жилетів, в яких знаходився кокаїн.
Про це повідомили в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю (NCA).
Кокаїн був загорнутий у водонепроникні пакети, прикріплені до рятувальних жилетів. Загальна вага наркотиків склав 960 кг і за них могли виторгувати в роздріб 80 мільйонів фунтів стерлінгів.
Першу партію рано вранці в понеділок знайшов перехожий на гальковому пляжі недалеко від Гастінгса, про що повідомив у поліцію. Пізніше інші пішоходи повідомили правоохоронців про аналогічну знахідку вагою близько 250 кг в Ньюхейвені.
Кокаїн був загорнутий у водонепроникні пакети, прикріплені до рятувальних жилетів. Загальна вага наркотиків склав 960 кг і за них могли виторгувати в роздріб 80 мільйонів фунтів стерлінгів.
Першу партію рано вранці в понеділок знайшов перехожий на гальковому пляжі недалеко від Гастінгса, про що повідомив у поліцію. Пізніше інші пішоходи повідомили правоохоронців про аналогічну знахідку вагою близько 250 кг в Ньюхейвені.
Після виявлення наркотичних речовин поліціянти заблокували узбережжя, а кокаїн з пляжу допомогли відвезти пожежники.
За даними ЗМІ, крім порошку була знайдена пачка готівки, але сума невідома. Передбачається, що це гонорар тому, хто повинен був забрати вантаж.
У NCA підкреслили, що знахідка завдасть "серйозного удару" по наркоторговцях. За версією слідства, кокаїн відправили з Південної Америки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі