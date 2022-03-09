Британія заборонила експорт авіаційних та космічних технологій до Росії

09:32 09 березень Київ, Україна

Британія представила новий пакет авіаційних санкцій проти Росії.

Нові санкції Британії дають їй право затримувати будь-які російські літаки. При цьому введено заходи, які забороняють експорт до Росії товарів, пов'язаних із авіацією та космосом.



Про це повідомляє Reuters.



Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються або зафрахтовані будь-ким, пов'язаним з Росією або зазначеними фізичними або юридичними особами, і включає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов'язаним з Росією.

"Заборона на польоти літаків під російським прапором з Великобританії та введення кримінальної відповідальності за польоти на них завдасть ще більшого економічного болю Росії і тим, хто близький до Кремля", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Міністерство закордонних справ заявило, що 9 березня представить нове законодавство для реалізації цих заходів, які також включають право виключати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями.



Нові заходи також перешкоджатимуть експорту авіаційної та космічної техніки, включаючи страхування та перестрахування.



Це означатиме скасування покриття за наявними полісами, а страховики і перестраховики, що базуються у Великій Британії, не зможуть оплачувати претензії щодо наявних полісів у цих секторах, йдеться в заяві.