Британія закупить у США мільярди кубометрів газу - The Telegraph

10:34 08 листопада Київ, Україна





Як повідомляє The Telegraph, Сунак готується оголосити про велику газову угоду з Америкою після саміту Cop27, присвяченого кліматичним змінам. За даними видання, йдеться про постачання мільярдів кубометрів природного газу. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак планує оголосити про партнерство з постачання зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів, щоб полегшити енергетичну кризу.Як повідомляє The Telegraph, Сунак готується оголосити про велику газову угоду з Америкою після саміту Cop27, присвяченого кліматичним змінам. За даними видання, йдеться про постачання мільярдів кубометрів природного газу.

"Переговори про "партнерство в галузі енергетичної безпеки" перебувають на завершальній стадії: США планують продати Великій Британії мільярди кубометрів зрідженого природного газу в найближчий рік", - йдеться у повідомленні.

Переговори відбулися на тлі російської агресії в Україні, яка посилила дефіцит електроенергії, що викликало попередження про відключення електрики цієї зими.



Як зазначають журналісти, намір Великобританії імпортувати більше копалин, одночасно закликаючи до дій щодо боротьби зі змінами клімату, ймовірно, буде підданий критиці з боку лейбористів, але тепер він розглядається як необхідний крок для забезпечення енергетичної безпеки країни.