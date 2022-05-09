Британія оприлюднила новий пакет санкцій проти росії та білорусі

07:26 09 травня Київ, Україна

Ще один пакет санкцій на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів опублікувала Британія проти росії та білорусі.



Про це повідомив уряд Британії.



Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину путіна".



"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повністю або частково імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні уряду.



Вказується, що мито буде підвищено на 35%.



Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій, "щоб завадити путіну фінансувати свої військові зусилля".



Це пов'язано з тим, що росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію, експорт яких залежить від Великобританії.



Крім того, країна заборонить експорт до росії деяких хімікатів, пластику, гуми та техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.