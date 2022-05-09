Британія оприлюднила новий пакет санкцій проти росії та білорусі

Ще один пакет санкцій на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів опублікувала Британія проти росії та білорусі.
Про це повідомив уряд Британії.
Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину путіна".
"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повністю або частково імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні уряду.
Вказується, що мито буде підвищено на 35%.
Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій, "щоб завадити путіну фінансувати свої військові зусилля".
Це пов'язано з тим, що росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію, експорт яких залежить від Великобританії.
Крім того, країна заборонить експорт до росії деяких хімікатів, пластику, гуми та техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.
Про це повідомив уряд Британії.
Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину путіна".
"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повністю або частково імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні уряду.
Вказується, що мито буде підвищено на 35%.
Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій, "щоб завадити путіну фінансувати свої військові зусилля".
Це пов'язано з тим, що росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію, експорт яких залежить від Великобританії.
Крім того, країна заборонить експорт до росії деяких хімікатів, пластику, гуми та техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.
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