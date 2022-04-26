Британія ввела нові заходи на підтримку України

06:20 26 квітня Київ, Україна

Британія скасовує тарифи на українські товари для підтримки економіки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.



Зокрема, 25 квітня було анонсовано нові заходи на підтримку України у її конфлікті з Росією, які передбачають усунення всіх тарифів у рамках чинної угоди про вільну торгівлю між Британією та Україною та нові санкції проти уряду президента Володимира Путіна.



Так, усі тарифи на товари, що імпортуються з України, будуть зведені нанівець і всі квоти будуть усунуті, що надасть Україні економічну підтримку у складний час.



Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше цього місяця зобов'язався під час візиту до Києва усунути тарифи на підтримку економіки України.



З відповідним запитом звернувся уряд президента України Володимира Зеленського щодо лібералізації тарифів та підтримки економіки України.



У зв'язку з цим, усунення тарифів на ключовий український експорт, у тому числі на ячмінь, мед, консервовані помідори та свійську птицю допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього потребують найбільше.



Крім того, Британія оголосила заборону на експорт товарів та технологій, які Росія може використати для репресій героїчного українського народу.. До товарів може належати обладнання для прослуховування та моніторингу.



У грудні 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії.