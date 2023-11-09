Британія посилила санкції проти росії: під удар потрапили ринок золота, нафти та оборонки

20:10 08 листопада Київ, Україна

Великобританія ввела нові санкції проти 29 осіб та організацій, які працюють у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах. Санкції спрямовані на скорочення прибутків російської військової машини.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті уряду Великобританії.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку президенту рф путіну, допомагаючи йому знизити вплив санкцій на російське золото і нафту - два найважливіші джерела прибутку для російської військової машини", - сказав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що до списку санкцій потрапила мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Вона відповідає за переказ в росію доходів від продажу золота. Обмеження були введені проти Paloma Precious DMCC і Говарда Джона Бейкера, який стоїть за компанією.



Також введено санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold PLC та Highland Gold Mining Limited та олігархів Владислава Свіблова та Костянтина Струкова.



Крім того, британська влада ввела нові санкції проти Paramount Energy & Commodities DMCC, непрозорі структури, які використовувала росія для пом'якшення впливу санкцій, пов'язаних із нафтовим сектором.



Обмеження були застосовані і до компанії ТОВ "ТК Fly Bridge", що збирає товари подвійного призначення для російських виробників електроніки НВП "Исток" та Ecitech. Максим Єрмаков, засновник "ТК Fly Bridge", потрапив до списку санкцій Великобританії разом з вісьмома членами правління НВП "Исток".



На сьогодні Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1800 осіб, компаній та груп згідно з режимом санкцій проти росії, включно з 129 олігархами із загальним статком у 145 мільярдів фунтів стерлінгів на момент вторгнення росії в Україну.