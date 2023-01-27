Британія запропонувала створити завод з виробництва зброї для України у Польщі

З метою допомогти Україні здобути перемогу в Польщі має бути збудований "величезний завод з виробництва зброї".
Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, пише The Telegraph.
Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити та процвітати".
Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель постачання Києву з різними ланцюжками постачання та типами боєприпасів "нежиттєздатна".
Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, пише The Telegraph.
Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити та процвітати".
Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель постачання Києву з різними ланцюжками постачання та типами боєприпасів "нежиттєздатна".
В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію.
Концепція може бути заснована на зразок заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.
Концепція може бути заснована на зразок заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон у найближчі два роки має намір збільшити виробництво артилерійських снарядів до небаченого з часів Корейської війни рівня. До війни армія США виробляла 14400 некерованих снарядів на місяць. Згідно з новими планами США, цей показник збільшиться до 90 тисяч на місяць.
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