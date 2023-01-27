Британія запропонувала створити завод з виробництва зброї для України у Польщі

11:03 27 січня Київ, Україна





Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, пише The Telegraph.



Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити та процвітати".



Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель постачання Києву з різними ланцюжками постачання та типами боєприпасів "нежиттєздатна". З метою допомогти Україні здобути перемогу в Польщі має бути збудований "величезний завод з виробництва зброї".Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, пише The Telegraph.Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити та процвітати".Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель постачання Києву з різними ланцюжками постачання та типами боєприпасів "нежиттєздатна".

"Це просто недоцільно у довгостроковій перспективі. Танки сьогодні – так. Але нам потрібна стратегія, щоби переконатися, що Україна зможе захистити себе", – сказав він.

В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію.



Концепція може бути заснована на зразок заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

"Давайте зробимо те саме з Україною, щоб вони могли закуповувати своє власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок", – сказав Еллвуд.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон у найближчі два роки має намір збільшити виробництво артилерійських снарядів до небаченого з часів Корейської війни рівня. До війни армія США виробляла 14400 некерованих снарядів на місяць. Згідно з новими планами США, цей показник збільшиться до 90 тисяч на місяць.