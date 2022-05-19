Британія перерахувала 5 мільйонів фунтів на рахунок ЗСУ

МЗС Британії перерахувало на підтримку української армії п'ять мільйонів фунтів.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що це найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем в іноземній валюті від іноземних благодійників з початку війни з рф.
Зазначається, що це найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем в іноземній валюті від іноземних благодійників з початку війни з рф.
Він також додав, що майже п'ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті на підтримку українських військових на спецрахунок НБУ - це донати в фунтах стерлінгів.
Як відзвітували в Нацбанку, на сьогодні загалом на спецрахунок на підтримку армії було перераховано майже 16,8 млрд грн в еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті).
Як відзвітували в Нацбанку, на сьогодні загалом на спецрахунок на підтримку армії було перераховано майже 16,8 млрд грн в еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті).
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