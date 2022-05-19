Британія перерахувала 5 мільйонів фунтів на рахунок ЗСУ

МЗС Британії перерахувало на підтримку української армії п'ять мільйонів фунтів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.



Зазначається, що це найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем в іноземній валюті від іноземних благодійників з початку війни з рф.

"Ми вдячні Міністерству закордонних справ та справ Співдружності націй та розвитку Великобританії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, а й миру та демократичних цінностей усього світу. Ми високо цінуємо партнерські відносини з урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором", – сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Він також додав, що майже п'ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті на підтримку українських військових на спецрахунок НБУ - це донати в фунтах стерлінгів.



Як відзвітували в Нацбанку, на сьогодні загалом на спецрахунок на підтримку армії було перераховано майже 16,8 млрд грн в еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті).