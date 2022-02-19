Британія відкликала дозвіл на польоти авіакомпанії "Бєлавіа"

19:31 24 травень Київ, Україна

Після інциденту з рейсом Ryanair влада Великобританії прийняла рішення заборонити приймати рейси "Бєлавіа" і зажадала від своїх авіакомпаній облітати Білорусь.
 
Про це в понеділок, 24 травня, повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс в Twitter.

Крім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

У свою чергу, управління транспорту Швеції закликало шведські авіакомпанії припинити польоти в повітряному просторі Білорусі.
"Управління надало шведським авіакомпаніям інформацію про можливості відмови від польотів в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в заяві.