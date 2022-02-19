Британія відкликала дозвіл на польоти авіакомпанії "Бєлавіа"

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Після інциденту з рейсом Ryanair влада Великобританії прийняла рішення заборонити приймати рейси "Бєлавіа" і зажадала від своїх авіакомпаній облітати Білорусь.

Про це в понеділок, 24 травня, повідомив міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс в Twitter.



Крім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.



У свою чергу, управління транспорту Швеції закликало шведські авіакомпанії припинити польоти в повітряному просторі Білорусі.