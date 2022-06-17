Британія схвалила екстрадицію Ассанжа в США

Міжнародна організація Wikileaks повідомила, що глава МВС Великобританії Пріті Пател схвалила екстрадицію засновника організації Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує 175 років в'язниці. Захист оскаржить це рішення та подасть апеляцію до Високого суду Лондона.
У квітні суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію Ассанжа до США. Тоді повідомлялося, що остаточне рішення ухвалить голова МВС.
У січні минулого року британський суддя відхилив запит Вашингтона про екстрадицію Ассанжа, ухваливши, що такий крок буде «репресивним» з огляду на стан його психічного здоров'я. Американська сторона звинувачує його у шпигунстві та розкритті секретної інформації, у тому числі в публікації листів зі зламаних серверів Демократичної партії на порталі WikiLeaks. Проєкт публікував надсекретні матеріали, отримані від анонімних джерел, включаючи документи Пентагону про перебіг війни в Іраку та Афганістані.
Міжнародна федерація журналістів (IFJ) 10 грудня виступила проти рішення Високого суду у Лондоні, який раніше дозволив екстрадицію. IFJ також закликала президента США Джо Байдена припинити політично мотивоване переслідування, знявши з Ассанжа всі звинувачення.
У жовтні 2021 року стало відомо, що Ассанж переніс інсульт у лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш. За словами його нареченої, після інсульту в нього опустилася права повіка, виникли проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного ушкодження. На думку самого засновника WikiLeaks, до цього призвели стрес від судового процесу, що триває, а також загальне погіршення здоров'я.
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