Британія схвалила екстрадицію Ассанжа в США

12:53 17 червня Київ, Україна

Міжнародна організація Wikileaks повідомила, що глава МВС Великобританії Пріті Пател схвалила екстрадицію засновника організації Джуліана Ассанжа до США , де йому загрожує 175 років в'язниці. Захист оскаржить це рішення та подасть апеляцію до Високого суду Лондона.

У квітні суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію Ассанжа до США. Тоді повідомлялося, що остаточне рішення ухвалить голова МВС.



У січні минулого року британський суддя відхилив запит Вашингтона про екстрадицію Ассанжа, ухваливши, що такий крок буде «репресивним» з огляду на стан його психічного здоров'я. Американська сторона звинувачує його у шпигунстві та розкритті секретної інформації, у тому числі в публікації листів зі зламаних серверів Демократичної партії на порталі WikiLeaks. Проєкт публікував надсекретні матеріали, отримані від анонімних джерел, включаючи документи Пентагону про перебіг війни в Іраку та Афганістані.



Міжнародна федерація журналістів (IFJ) 10 грудня виступила проти рішення Високого суду у Лондоні, який раніше дозволив екстрадицію. IFJ також закликала президента США Джо Байдена припинити політично мотивоване переслідування, знявши з Ассанжа всі звинувачення.



У жовтні 2021 року стало відомо, що Ассанж переніс інсульт у лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш. За словами його нареченої, після інсульту в нього опустилася права повіка, виникли проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного ушкодження. На думку самого засновника WikiLeaks, до цього призвели стрес від судового процесу, що триває, а також загальне погіршення здоров'я.