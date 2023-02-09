Британія не відправлятиме винищувачі в Україну, якщо існує ризик для її безпеки

Уряд Великобританії прийматиме рішення про винищувачі для України обережно і обдумано, і не відправлятиме літаки, якщо існує ризик безпеки самої Британії. Сполучене Королівство враховує "потенційні ризики ескалації, розглядаючи можливість відправки військових літаків в Україну".
Про це сказав речник британського прем'єр-міністра, передає The Guardian.
Відповідаючи на запитання щодо занепокоєння деяких західних союзників щодо того, що постачання літаків можуть загрожувати залученням НАТО до конфлікту, представник прем'єр-міністра сказав, що рішення ще не ухвалене.
Про це сказав речник британського прем'єр-міністра, передає The Guardian.
Відповідаючи на запитання щодо занепокоєння деяких західних союзників щодо того, що постачання літаків можуть загрожувати залученням НАТО до конфлікту, представник прем'єр-міністра сказав, що рішення ще не ухвалене.
За його словами, Великобританія переконана, що її підхід до допомоги Україні є найкращим і швидким способом завершити війну.
У британському уряді зазначили, що не відправлятимуть винищувачі до України, якщо це поставить під загрозу безпеку Великобританії.
Він додав, що Сполучене Королівство працюватиме з міжнародними партнерами, щоб "розробити, як ми могли б (Україну) забезпечити можливостями, що відповідають стандартам НАТО".
За словами чиновника, відправлення літаків Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, тоді як F-35 потребують згоди США.
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