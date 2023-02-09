Британія не відправлятиме винищувачі в Україну, якщо існує ризик для її безпеки

16:29 09 лютого Київ, Україна

Уряд Великобританії прийматиме рішення про винищувачі для України обережно і обдумано, і не відправлятиме літаки, якщо існує ризик безпеки самої Британії. Сполучене Королівство враховує "потенційні ризики ескалації, розглядаючи можливість відправки військових літаків в Україну".



Про це сказав речник британського прем'єр-міністра, передає The Guardian.



Відповідаючи на запитання щодо занепокоєння деяких західних союзників щодо того, що постачання літаків можуть загрожувати залученням НАТО до конфлікту, представник прем'єр-міністра сказав, що рішення ще не ухвалене.

"Ми ще не ухвалили рішення про надання Британією літаків, ми зараз проводимо навчання. Сполучене Королівство знаходиться в процесі постачання танків Challenger, і ми також надали засоби більшого радіусу дії. Ми обережно приймаємо ці рішення та робимо це обдумано. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", – сказав речник британського прем'єра.

За його словами, Великобританія переконана, що її підхід до допомоги Україні є найкращим і швидким способом завершити війну.

"Саме росія продовжує робити ескалаційні дії, бомбардуючи мирне населення і продовжуючи незаконну війну в Україні", - сказав прессекретар Ріші Сунака.

У британському уряді зазначили, що не відправлятимуть винищувачі до України, якщо це поставить під загрозу безпеку Великобританії.

"Великобританія має значну кількість Typhoon та F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що поставило б під загрозу безпеку Великобританії", — сказав спікер прем'єра.

Він додав, що Сполучене Королівство працюватиме з міжнародними партнерами, щоб "розробити, як ми могли б (Україну) забезпечити можливостями, що відповідають стандартам НАТО".



За словами чиновника, відправлення літаків Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, тоді як F-35 потребують згоди США.