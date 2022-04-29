Британія направить 8 тисяч військових на навчання до Східної Європи

"Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об'єднають сили з союзниками та партнерами по НАТО та Об'єднаними експедиційними силами на знак солідарності в одному з найбільших спільних розгортань із часів холодної війни», – сказав він.