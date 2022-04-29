Британія направить 8 тисяч військових на навчання до Східної Європи

Великобританія направить близько 8 тисяч військовослужбовців, а також десятки танків та понад 100 бойових броньованих машин до Східної Європи.
У ході запланованих військових навчань відпрацьовуватимуться дії щодо протидії російській агресії. Про це повідомив телеканал Sky News у п'ятницю, 29 квітня.
У маневрах також візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил союзників, до яких входять такі країни, як Данія, Ісландія та Норвегія. Війська будуть розміщені у країнах від Фінляндії до Північної Македонії, йдеться у повідомленні.
Як заявили в британському Міноборони, заплановані навчання покращать здатність військ "працювати пліч-о-пліч один з одним, стримуючи російську агресію в Скандинавії та країнах Балтії".
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що ці навчання продемонструють "солідарність та силу".
У маневрах також візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил союзників, до яких входять такі країни, як Данія, Ісландія та Норвегія. Війська будуть розміщені у країнах від Фінляндії до Північної Македонії, йдеться у повідомленні.
Як заявили в британському Міноборони, заплановані навчання покращать здатність військ "працювати пліч-о-пліч один з одним, стримуючи російську агресію в Скандинавії та країнах Балтії".
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що ці навчання продемонструють "солідарність та силу".
Він додав: "Діючи по всій Європі, британська армія стоятиме пліч-о-пліч з партнерами, об'єднуючи наші можливості та спільні цінності, сприяючи миру та безпеці".
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