Британія направить 8 тисяч військових на навчання до Східної Європи

12:44 29 квітня Київ, Україна

Великобританія направить близько 8 тисяч військовослужбовців, а також десятки танків та понад 100 бойових броньованих машин до Східної Європи.

 
У ході запланованих військових навчань відпрацьовуватимуться дії щодо протидії російській агресії. Про це повідомив телеканал Sky News у п'ятницю, 29 квітня.

У маневрах також візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців з країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил союзників, до яких входять такі країни, як Данія, Ісландія та Норвегія. Війська будуть розміщені у країнах від Фінляндії до Північної Македонії, йдеться у повідомленні.

Як заявили в британському Міноборони, заплановані навчання покращать здатність військ "працювати пліч-о-пліч один з одним, стримуючи російську агресію в Скандинавії та країнах Балтії".

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що ці навчання продемонструють "солідарність та силу".
"Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об'єднають сили з союзниками та партнерами по НАТО та Об'єднаними експедиційними силами на знак солідарності в одному з найбільших спільних розгортань із часів холодної війни», – сказав він.
 
Він додав: "Діючи по всій Європі, британська армія стоятиме пліч-о-пліч з партнерами, об'єднуючи наші можливості та спільні цінності, сприяючи миру та безпеці".