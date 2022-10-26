Бренди Zara та Bershka повернуться до росії під новими назвами - ЗМІ

Частина магазинів іспанської fashion групи Inditex після ребрендингу планує повернутися на російський ринок наступного року.
Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на ринок повернуться чотири бренди Inditex – Zara, Pull & Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому всі назви будуть нові, варіанти неймінгу зараз опрацьовуються.
Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на ринок повернуться чотири бренди Inditex – Zara, Pull & Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому всі назви будуть нові, варіанти неймінгу зараз опрацьовуються.
У матеріалі видання пояснюється, що ребрендинг і повернення компаній на ринок росії може стати можливим завдяки передачі російського бізнесу ліванським партнерам Inditex, а саме групі Azadea. Раніше на сайті Inditex вже повідомлялося, що компанія має опцію партнерства за системою франчайзингу.
У той самий час зазначається, що такі бренди як Massimo Dutti, Oysho та Zara Home у будь-якому випадку повністю підуть з російського ринку.
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