Бренди Zara та Bershka повернуться до росії під новими назвами - ЗМІ

09:34 26 жовтня Київ, Україна





Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.



Зазначається, що на ринок повернуться чотири бренди Inditex – Частина магазинів іспанської fashion групи Inditex після ребрендингу планує повернутися на російський ринок наступного року.Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.Зазначається, що на ринок повернуться чотири бренди Inditex – Zara , Pull & Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому всі назви будуть нові, варіанти неймінгу зараз опрацьовуються.

"Відкриття магазинів заплановано на весну наступного року. Кількість торгових точок наразі невідома", - додав співрозмовник Forbes.

У матеріалі видання пояснюється, що ребрендинг і повернення компаній на ринок росії може стати можливим завдяки передачі російського бізнесу ліванським партнерам Inditex, а саме групі Azadea. Раніше на сайті Inditex вже повідомлялося, що компанія має опцію партнерства за системою франчайзингу.



У той самий час зазначається, що такі бренди як Massimo Dutti, Oysho та Zara Home у будь-якому випадку повністю підуть з російського ринку.