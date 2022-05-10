Брейк-данс став офіційним олімпійським видом спорту
20:29 08 грудня Київ, Україна
Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпіади-2024 в Парижі
змагання з вуличних танців.
"Прагнення олімпійського комітету залучити молодшу аудиторію призвело до того, що змагання з вуличних танців - брейк-данс, офіційно були додані в програму медальних заходів на Олімпійських Іграх в Парижі 2024 року. Виконавчий комітет МОК підтвердив, що в Парижі скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг дебютують на Олімпійських іграх в Токіо, які були відкладені через пандемію коронавірусу на один рік і відкриються 23 липня 2021 року", - пише видання.
Відзначається, що поряд з такими додатковими нововведеннями, МОК зробив коригування: 329 медалей будуть в Парижі, що на 10 менше, ніж в Токіо, в тому числі чотири - у важкій атлетиці, а квота спортсменів в 2024 році - 10500 осіб, що приблизно на 600 менше, ніж в наступному році.
"Два види спорту з проблемними керівними органами - бокс і важка атлетика - значно скоротили кількість атлетів в Парижі", - додає видання.
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