Брейк-данс став офіційним олімпійським видом спорту

20:29 08 грудня Київ, Україна

Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпіади-2024 в Парижі змагання з вуличних танців.

"Прагнення олімпійського комітету залучити молодшу аудиторію призвело до того, що змагання з вуличних танців - брейк-данс, офіційно були додані в програму медальних заходів на Олімпійських Іграх в Парижі 2024 року. Виконавчий комітет МОК підтвердив, що в Парижі скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг дебютують на Олімпійських іграх в Токіо, які були відкладені через пандемію коронавірусу на один рік і відкриються 23 липня 2021 року", - пише видання.

Відзначається, що поряд з такими додатковими нововведеннями, МОК зробив коригування: 329 медалей будуть в Парижі, що на 10 менше, ніж в Токіо, в тому числі чотири - у важкій атлетиці, а квота спортсменів в 2024 році - 10500 осіб, що приблизно на 600 менше, ніж в наступному році.