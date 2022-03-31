Бразилія під владою дощів: місцеві жителі змушені жити в школах і на стадіонах

13:42 06 листопада Київ, Україна

Жителі міста Санхаро, в Бразилії, були змушені покинути власні оселі і оселитися тимчасово в школах і спортивних залах сусідніх міст. На місто налетіли безперервні зливи, оголошено надзвичайний стан.
 
Про це повідомляє Meteoprog.

За одну добу випало майже 289 мм опадів. Середня річна кількість опадів в місті становить близько 644 мм.

Міська влада оголосила надзвичайний стан. Постраждалі покинули свої будинки і були тимчасово розміщені в місцевих школах і спортзалах. Глибина паводку в деяких місцях досягала 1,5 метра.