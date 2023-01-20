Бразилія встановила рекорд з вирубування лісів за минулий рік

За минулий рік Бразилія вирубала понад 10 тис. кв. км лісів Амазонії. Про це повідомив латиноамериканський телеканал Telesur із посиланням на дані Амазонського інституту людини та навколишнього середовища (Imazon).
Представниця Imazon Б'янка Сантос висловила сподівання, що це "останній подібний запис, тому що новий уряд пообіцяв приділяти першочергову увагу захисту Амазонії".
ЗМІ зазначає, що Бразилія за останні чотири роки країна втратила понад 35 тис. кв. км лісу. Цей період збігається із президентським терміном Жаїра Болсонару.
ЗМІ зазначає, що Бразилія за останні чотири роки країна втратила понад 35 тис. кв. км лісу. Цей період збігається із президентським терміном Жаїра Болсонару.
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