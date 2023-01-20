Бразилія встановила рекорд з вирубування лісів за минулий рік

18:55 20 січня Київ, Україна

За минулий рік Бразилія вирубала понад 10 тис. кв. км лісів Амазонії. Про це повідомив латиноамериканський телеканал Telesur із посиланням на дані Амазонського інституту людини та навколишнього середовища (Imazon).

"Бразилія побила новий рекорд у 2022 році по вирубці лісів, втративши 10 537 кв. км лісу. Це найвищі показники з 2008 року, коли інститут почав збирати дані", - йдеться у повідомленні.

Представниця Imazon Б'янка Сантос висловила сподівання, що це "останній подібний запис, тому що новий уряд пообіцяв приділяти першочергову увагу захисту Амазонії".



ЗМІ зазначає, що Бразилія за останні чотири роки країна втратила понад 35 тис. кв. км лісу. Цей період збігається із президентським терміном Жаїра Болсонару.