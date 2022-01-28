Бразилія: поліція заарештувала колишнього бойовика "ДНР"

17:27 10 травень Київ, Україна

Поліція Сан-Паулу заарештувала 36-річного Рафаеля Лусваргі, що воював на боці так званої "ДНР", за зберігання наркотиків і боєприпасів.

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Про це повідомляє Globo.



Так, в ході патрулювання поліція зупинила Лусваргі і ще одного 25-річного чоловіка. Вони злякалися, що викликало підозру у правоохоронців, тому ті вирішили ретельніше перевірити чоловіків. Згодом поліція встановила, що один із затриманих - Лусваргі, який воював проти України на стороні так званої «ДНР». В ході допиту другий чоловік зізнався, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

Після цього правоохоронці провели обшук у помешканні Лусваргі, де вилучили 25 кілограмів марихуани, порцію кокаїноподібної речовини і 350 патронів. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикл, кілька паспортів та інші документи.



Як повідомлялося, 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні і терористичній організації і засудив до 13 років ув'язнення. 31 липня цей вирок набув чинності. Проте 29 грудня 2019 року за обміном Україна передала Лусваргі ОРДЛО.