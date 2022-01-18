Бразилія: від рук 18-річного хлопця в дитячому садку загинули 5 осіб

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У бразильському штаті Санта-Катаріна оголошений триденний траур, його причиною стало вбивство підлітком на території дитячого садка двох вихователів і трьох дітей.

Про це у вівторок, 4 травня, повідомляє видання Correio Braziliense.



У Бразилії в муніципалітеті Саудадіс штату Санта-Катаріна 18-річний підліток з мачете увірвався в дитячий садок Pro-Infancia Aquarela і накинувся на дітей і вихователів.



"Молода людина проникла на територію дитячого садка і почала завдавати удари великим ножем по дітях і дорослих", - йдеться в повідомленні.



Померли троє дітей молодше двох років і двоє дорослих. Ще одна вихователька і одна дитина отримали травми.



Потім зловмисник спробував накласти на себе руки. Мотиви підлітка поки невідомі.



Губернатор штату Санта-Катаріна оголосила триденний траур і пообіцяла надати підтримку сім'ям загиблих.