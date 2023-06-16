Бразилія оголосила надзвичайну ситуацію через пташиний грип

17:33 23 травня Київ, Україна

Влада Бразилії вжила екстрених заходів у сфері охорони здоров'я тварин, запровадивши шестимісячну надзвичайну ситуацію. Причиною цього рішення стало кілька випадків пташиного грипу, виявлених у диких птахів.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що в штаті Еспіріту-Санту було зареєстровано сім випадків пташиного грипу, ще один був виявлений у штаті Ріо-де-Жанейро.

"Оголошення надзвичайної ситуації полегшує уряду країни вжиття заходів, щоб зупинити поширення високоінфекційного вірусу H5N1", - йдеться у повідомленні.

Бразилія є найбільшим у світі експортером курячого м'яса з річним обсягом продажів майже 10 мільярдів доларів. Влада Бразилії каже, що випадки пташиного грипу були виявлені далеко від основних районів виробництва Бразилії на півдні країни. Однак спалахи інфекції у комерційних зграях птиці в інших місцях іноді спостерігалися після виявлення випадків пташиного грипу у диких птахів. Виявлення випадку інфікування на фермі часто призводить до вибракування великої кількості птахів і іноді може спричинити обмеження торгівлі з іншими країнами.