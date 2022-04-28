Бразилія готова визнати Голодомор в Україні геноцидом

13:31 28 квітня Київ, Україна

Відповідний законопроєкт визнав Федеральний сенат країни.

Далі аналогічне рішення має ухвалити Палата депутатів Національного Конгресу.

Федеральний сенат визнав Голодомор 1932-1933 років на Україні геноцидом.
 
Відповідний законопроєкт був поданий сенатором Альваро Діасом, і схвалений під час засідання 26 квітня, повідомляє Agencia Senado.

Зазначається, що відповідний законопроєкт був схвалений однією з двох палат бразильського парламенту, одноголосно. Наступним етапом має стати голосування за цей закон у Палаті депутатів Національного Конгресу Бразилії.

У законопроєкті прописано і День пам'яті жертв Голодомору. Передбачається, що у Бразилії пам'ятним днем стане четверта субота листопада.