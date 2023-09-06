Божественна літургія у Патріаршій резиденції: молитва за мир в Україні

15:48 14 серпня Київ, Україна

Посольство в Лівані запрошує громадян та прихильників України взяти участь в особливій божественній літургії, присвяченій миру в Україні.

Захід відбудеться у Патріаршій резиденції у місті Бкерку.

Ця інформація розміщена на офіційній сторінці Посольства на платформі Facebook.

Проведення літургії заплановано на суботу, 26 серпня, початок о 10.00. Захід проводитиме Архієпископ Пол Набіл ель-Саях.

Для того, щоб взяти участь, охочих просять підтвердити свою присутність до 24 серпня.