Боснія засудила прем'єр-міністра Угорщини за антимусульманську риторику

11:14 23 грудень Київ, Україна

Боснійські офіційні особи та релігійні лідери засудили висловлені прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та його представником пропозиції про те, що інтеграція Боснії до Європейського Союзу буде складним завданням через велику кількість мусульманського населення.



Представник Орбана Золтан Ковач написав у Твіттері, "що проблема Боснії полягає в тому, як інтегрувати країну з 2 мільйонами мусульман".



Під час свого довгого виступу у вівторок у Будапешті Віктор Орбан заявив, що Угорщина підтримує заявку Боснії до ЄС.



Я роблю все можливе, щоб переконати європейських лідерів у тому, що Балкани гідні бути частиною Євросоюзу, але те, як ми керуємо безпекою держави, в якій живуть 2 мільйони мусульман, також є ключовим питанням – для їхньої безпеки”.



Реакція у Боснії була різкою: деякі боснійські партії просили заборонити запланований офіційний візит Орбана до Сараєва, а глава ісламської спільноти, верховний муфтій Хусейн Кавазович, назвав заяву Орбана ксенофобською та расистською”.



Якщо такі ідеології стануть основою політики об'єднаної Європи, то це поверне нас у ті часи, коли європейська єдність мала будуватися на аналогічних фашистських, нацистських, насильницьких та геноцидних ідеологіях, які призвели до Голокосту та інших жахливих злочинів”, - йдеться у заяві.



У свою чергу, боснійський член тристороннього президентства країни Сефік Джаферович назвав заяву Орбана ганебною та грубою. "Для ЄС не проблема інтегрувати 2 мільйони (боснійських) мусульман, тому що ми – корінний європейський народ, який завжди жив тут, і ми європейці", – сказав він.



Боснія, що складається з боснійців, сербів та хорватів, переживає найсерйознішу політичну кризу з моменту закінчення громадянської війни у 1990-х роках. За мовчазної підтримки Росії та Сербії боснійські серби загрожують сформувати свою власну армію, судові органи та податкові органи.



Під час свого виступу 22 грудня Орбан також заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якому Німеччина та деякі інші держави-члени загрожують через його сепаратистські позиції.



Орбан відомий своєю антиміграційною політикою, стверджуючи, що мігранти-мусульмани є найбільшою загрозою християнським цінностям Європи. Він також підтримує швидкий вступ Сербії до ЄС, незважаючи на дедалі більш автократичну політику його союзника, президента Сербії Олександра Вучича.

Нагадаємо, більше 100 000 людей було вбито і мільйони залишилися без даху над головою під час війни 1992-95 років у Боснії, коли боснійські серби намагалися створити етнічно чисті території, щоб приєднатися до них із сусідньою Сербією.