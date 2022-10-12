Боснія та Герцеговина можуть стати кандидатом на вступ до ЄС

Європейська комісія планує рекомендувати Боснію та Герцеговину як кандидат на вступ до Європейського союзу.. Про це повідомляє Welt із посиланням на звіт прогресу країн, які бажають вступити до ЄС.
Як зазначає видання, цей щорічний документ має бути офіційно подано 12 жовтня.
У звіті йдеться, що Боснія і Герцеговина ще не виконала всі з 14 необхідних пріоритетних реформ, але досягла "суттєвого" прогресу.
Країна ще має провести низку реформ, перш ніж розпочнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.
Однак, як офіційний кандидат на вступ, країна вже одержує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя в рамках допомоги перед вступом.
Як пише Welt, Боснія та Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році.. 2003 року країна отримала обіцянку вступити до ЄС разом з іншими країнами Західних Балкан.
Як зазначає видання, цей щорічний документ має бути офіційно подано 12 жовтня.
У звіті йдеться, що Боснія і Герцеговина ще не виконала всі з 14 необхідних пріоритетних реформ, але досягла "суттєвого" прогресу.
Країна ще має провести низку реформ, перш ніж розпочнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.
Однак, як офіційний кандидат на вступ, країна вже одержує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя в рамках допомоги перед вступом.
Як пише Welt, Боснія та Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році.. 2003 року країна отримала обіцянку вступити до ЄС разом з іншими країнами Західних Балкан.
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