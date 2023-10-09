Боррель скликає нараду глав МЗС ЄС для розгляду ситуації в Ізраїлі

15:11 09 жовтня Київ, Україна

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що 10 жовтня відбудеться екстрена нарада міністрів закордонних справ Європейського Союзу щодо розгляду ситуації в Ізраїлі.

Про це Жозеп Боррель повідомив у соцмережі X (раніше Twitter).

"Я скликаю завтра екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для вирішення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", - йдеться у повідомленні Борреля за 9 жовтня.

Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт

У 1967 Ізраїль окупував Східний Єрусалим і Західний берег, більшу частину Сирійських Голанських висот, а також Сектор Гази та Єгипетський півострів Сінай.



15 серпня 2005 р. в рамках плану одностороннього розмежування, Ізраїль розпочав евакуацію єврейських поселенців (8500 осіб) та військ з району. До 22 серпня Сектор Гази залишили всі єврейські поселенці. 12 вересня було виведено останнього ізраїльського солдата, який завершив 38-річну ізраїльську окупацію Сектору Гази.