Боррель запросив міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини на нараду глав МЗС ЄС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив голів зовнішньополітичних відомств Ізраїлю та Палестини на екстрену нараду міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться сьогодні, 10 жовтня.
Про це Жозеп Боррель повідомив у соцмережі X (раніше Twitter).
I invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 до зборів з EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023
Я також був відмічений Foreign Minister Malki @pmofa до адреси проживання і сучасних переглядів Palestinian Authority.
Що відомо про вторгнення ХАМАСу до Ізраїлю
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність з народом Ізраїлю висловили в Європейському Союзі та Україні.
Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
8 жовтня стало відомо, що через бої в Ізраїлі загинули дві громадянки України.
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність з народом Ізраїлю висловили в Європейському Союзі та Україні.
Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
8 жовтня стало відомо, що через бої в Ізраїлі загинули дві громадянки України.
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