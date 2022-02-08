Боррель і Блінкен обговорили Близький Схід

13:23 18 травень Київ, Україна

Глава ЄС Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні в першій половині дня провели відеоконференцію, присвячену палестино-ізраїльського конфлікту.



"Обмінялися з держсекретарем Блінкеном інформацією про те, як ЄС і США можуть спільно сприяти припиненню насильства в Ізраїлі і Палестині і зниженню напруженості", - написав у Twitter Боррель.



Він заявив про необхідність довгострокових ініціатив, спрямованих на досягнення мирного вирішення конфлікту.



"Заглядаючи далі, ми також потребуємо довгострокових ініціатив, спрямованих на те, щоб зламати динаміку конфлікту і відродити перспективу мирного майбутнього для всіх", - підкреслив він.