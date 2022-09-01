Боррель: європейські збройні сили перетворилися на "бонсай-армії"

09:11 28 серпня Київ, Україна

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував нинішній стан збройних сил країн-членів ЄС та запропонував європейським країнам спільно подумати про європейську оборону та її майбутнє. Про це у суботу, 27 серпня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив у блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби, пише УНІАН.

Боррель зазначив, що основною метою європейських армій за останні 20 років були "експедиційні операції", такі як в Афганістані, Іраку та Сахелі.

При цьому він зазначив, що за цей час відбулася серія різких і неузгоджених скорочень оборонних бюджетів по всій Європі тоді, коли США, Китай, росія та інші в рази збільшили свої.

"Отже, відносний розрив між європейськими країнами та іншими різко збільшився. Як я неодноразово стверджував, це те, що ми маємо терміново вирішити", - зазначив він.

Боррель звернув увагу на Китай.

"Зараз його військово-морський флот має більше кораблів, ніж флот США. Крім того, ми бачили цього літа навколо Тайваню, як Китай готовий використати свої збройні сили, щоб надсилати чіткі сигнали", - зазначив він.

Водночас, за словами Борреля, європейські збройні сили перетворилися на своєрідні "бонсай-армії".

"Європейські армії "вихолостили" та описали як "бонсай-армії": вони виглядають як справжні, але скоротилися до мініатюрних версій", - вважає дипломат.

Як приклад, він навів заяву начальника Генерального штабу Франції, який відкрито поставив під сумнів здатність французької армії вести конфлікт "високої інтенсивності" на європейській землі.

Боррель закликав європейські країни замислитися над тим, як вести територіальну оборону та асиметричну війну на відстані.

За словами Борреля, це треба робити в рамках НАТО, оскільки майже всі країни-члени ЄС зараз є членами Альянсу.

Нагадаємо, у Євросоюзі розглядають можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах.