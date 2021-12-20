Борис Джонсон розповів про масове тестування англійців: тест можна пройти два рази на тиждень

Після чотиримісячного локдауну в Англії запустили кампанію масового або розширеного тестування на коронавірус. Англійці зможуть проходити тест на COVID-19 два рази на тиждень.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, нова програма масових випробувань розірве ланцюжок передач і виявить випадки без симптомів.
Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар сказав, що тести будуть робити вдома або на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках або випробувальних центрах.
Відзначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.
Відзначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.
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