Борис Джонсон розповів про масове тестування англійців: тест можна пройти два рази на тиждень

12:03 05 квітень Київ, Україна

Після чотиримісячного локдауну в Англії запустили кампанію масового або розширеного тестування на коронавірус. Англійці зможуть проходити тест на COVID-19 два рази на тиждень.



Про це повідомляє Reuters.



За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, нова програма масових випробувань розірве ланцюжок передач і виявить випадки без симптомів.

"Оскільки ми продовжуємо домагатися значного прогресу в нашій програмі вакцинації і в нашій дорожній карті обережного ослаблення обмежень, регулярне швидке тестування стає ще більш важливим, щоб переконатися, що ці зусилля не марні", - зазначив Джонсон.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар сказав, що тести будуть робити вдома або на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках або випробувальних центрах.



Відзначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.