Борис Джонсон планує закрити паби та ресторани

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон проведе засідання надзвичайного урядового комітету Cobra, на якому, як очікується, буде узгоджений новий комплекс заходів щодо стримування пандемії коронавірусу. Напередодні Джонсон зустрівся з лідерами Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, а також з членами уряду.
Як повідомляється, прем'єр розглядає можливість введення в Англії двотижневого мінікарантину, який має на увазі закриття пабів і ресторанів, проте школи та підприємства зможуть продовжувати роботу.
Напередодні наукові радники уряду Кріс Вітт і Патрік Уолланс заявили, що в разі бездіяльності до середини жовтня в Британії може бути по 50 тис. нових випадків зараження в день, що призведе до більш ніж 200 смертей за добу до середини листопада. Вони відзначили, що, всупереч прогнозам, вірус не став більш щадним, ніж був у квітні.
Серед заходів, про які у вівторок оголосить Борис Джонсон, - закриття пабів, барів і ресторанів в Англії після 22:00. Також, як очікується, він закличе громадян по можливості працювати з дому.
Як повідомляється, прем'єр розглядає можливість введення в Англії двотижневого мінікарантину, який має на увазі закриття пабів і ресторанів, проте школи та підприємства зможуть продовжувати роботу.
Напередодні наукові радники уряду Кріс Вітт і Патрік Уолланс заявили, що в разі бездіяльності до середини жовтня в Британії може бути по 50 тис. нових випадків зараження в день, що призведе до більш ніж 200 смертей за добу до середини листопада. Вони відзначили, що, всупереч прогнозам, вірус не став більш щадним, ніж був у квітні.
Серед заходів, про які у вівторок оголосить Борис Джонсон, - закриття пабів, барів і ресторанів в Англії після 22:00. Також, як очікується, він закличе громадян по можливості працювати з дому.
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