Боротьба за здорове майбутнє: у Колумбії ухвалили "закон про нездорову їжу"

09:35 13 листопада Київ, Україна

Колумбія - одна з перших країн світу, що запровадила "Закон про нездорову їжу", а з ним і податок на ультраперероблені харчові продукти. Активісти та експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що це може стати прикладом для інших держав.

Про це пише The Guardian.



"Закон про нездорову їжу" набув чинності в Колумбії в листопаді 2023 року, але буде вводитися поступово. Цього року розпочне діяти додатковий податок на ультраперероблені харчові продукти у розмірі 10%. Потім податок збільшиться до 15% у 2024 році та досягне 20% у 2025 році.

"Країни у всьому світі вводять податки, націлені на здоров'я, наприклад, оподатковуючи тютюнові вироби або солодкі напої, але лише деякі поширили їх на оброблені харчові продукти. Модель Колумбії ширша, ніж те, що ми бачили раніше, і може бути прикладом для інших країн", - заявив професор міжнародної політики охорони здоров'я та економіки в бізнес-школі Імперського коледжу Лондона Франко Сассі.

Податок націлений на ультраперероблені продукти, які визначаються як готові до вживання продукти промислового виробництва, а також продукти з високим вмістом солі та насичених жирів, таких як шоколад чи чипси. Сассі сказав, що з харчовою промисловістю було досягнуто деяких компромісів, наприклад, вилучення зі списку оподатковуваних деяких оброблених харчових продуктів, такі як ковбаса.



У Колумбії підвищуються серцево-судинні захворювання, такі як інсульти та серцева недостатність, на які щороку припадає майже чверть смертей. Середній колумбієць споживає 12 г солі на день – це найвищий показник у Латинській Америці та один із найвищих у світі. Майже третина дорослого населення країни страждає на підвищений кров'яний тиск.



Інші неінфекційні захворювання, пов'язані з харчуванням та ожирінням, такі як діабет, також викликають проблеми: більше третини смертей, пов'язаних з діабетом, відбуваються серед осіб віком до 70 років. На неінфекційні захворювання припадає близько 76% усіх смертей у Колумбії.

"Ми хочемо уникнути шляху багатих промислово розвинених країн, таких як Сполучені Штати, де хвороби, пов'язані з харчуванням, – велика проблема", – сказала виконавча директорка Коаліції за здоров'я Америки Беатріс Шампань.

Учасники цієї ініціативи кажуть, що у роки, що передували ухваленню закону, вони зустріли сильний опір виробників харчових продуктів та напоїв.

"Наша команда постраждала від усіх видів нападів та цензури. Зусилля, які ми вклали, були не лише інституційними, а й особистими. Ми ніколи не послаблювали пильності та наполегливості", - сказав один з активістів і прихильників нового закону Серон Вільякіран.

Водночас критики нового податку на нездорову їжу заявили, що він призведе до інфляції та подорожчання продовольства в Колумбії.