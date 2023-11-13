Боротьба за здорове майбутнє: у Колумбії ухвалили "закон про нездорову їжу"

Колумбія - одна з перших країн світу, що запровадила "Закон про нездорову їжу", а з ним і податок на ультраперероблені харчові продукти. Активісти та експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що це може стати прикладом для інших держав.
Про це пише The Guardian.
"Закон про нездорову їжу" набув чинності в Колумбії в листопаді 2023 року, але буде вводитися поступово. Цього року розпочне діяти додатковий податок на ультраперероблені харчові продукти у розмірі 10%. Потім податок збільшиться до 15% у 2024 році та досягне 20% у 2025 році.
"Закон про нездорову їжу" набув чинності в Колумбії в листопаді 2023 року, але буде вводитися поступово. Цього року розпочне діяти додатковий податок на ультраперероблені харчові продукти у розмірі 10%. Потім податок збільшиться до 15% у 2024 році та досягне 20% у 2025 році.
Податок націлений на ультраперероблені продукти, які визначаються як готові до вживання продукти промислового виробництва, а також продукти з високим вмістом солі та насичених жирів, таких як шоколад чи чипси. Сассі сказав, що з харчовою промисловістю було досягнуто деяких компромісів, наприклад, вилучення зі списку оподатковуваних деяких оброблених харчових продуктів, такі як ковбаса.
У Колумбії підвищуються серцево-судинні захворювання, такі як інсульти та серцева недостатність, на які щороку припадає майже чверть смертей. Середній колумбієць споживає 12 г солі на день – це найвищий показник у Латинській Америці та один із найвищих у світі. Майже третина дорослого населення країни страждає на підвищений кров'яний тиск.
Інші неінфекційні захворювання, пов'язані з харчуванням та ожирінням, такі як діабет, також викликають проблеми: більше третини смертей, пов'язаних з діабетом, відбуваються серед осіб віком до 70 років. На неінфекційні захворювання припадає близько 76% усіх смертей у Колумбії.
Учасники цієї ініціативи кажуть, що у роки, що передували ухваленню закону, вони зустріли сильний опір виробників харчових продуктів та напоїв.
Водночас критики нового податку на нездорову їжу заявили, що він призведе до інфляції та подорожчання продовольства в Колумбії.
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