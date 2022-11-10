Боротьба за Сенат продовжується: проміжні підсумки виборів у США

11:34 10 листопада Київ, Україна

Згідно з попереднім прогнозом Edison Research, республіканці взяли не менше 210 місць у Палаті представників. Для досягнення більшості в нижній палаті американського парламенту потрібно 218 місць. Підрахунок ще продовжується.



За даними на ранок 10 листопада (підраховано близько 90% бюлетенів) опубліковано такі результати.



Палата представників:

CNN - 209 місць у республіканців, 191 у демократів

Reuters - 210 / 192

Fox News - 207 / 184

Сенат:

CNN - 49 місць у республіканців, 48 у демократів

Reuters - 48 / 48

Fox News - 49 / 48 (на користь республіканців)





У Сенаті, за розрахунками NBC, республіканці візьмуть 49 місць проти 48 демократів. Результати виборів до Сенату



CNN пише, що перемога республіканців на виборах виявилася далеко не такою вражаючою, як очікувалося. Навіть незначна більшість у Палаті представників дозволить республіканцям формувати частину терміну Байдена, що залишилася, блокуючи такі пріоритети, як право на аборт, і розпочавши розслідування щодо його адміністрації та сім'ї. Канал NBCnews дає прогнозний кінцевий результат виборів. Виходячи з проміжних чисел, телеканал прогнозує, що у республіканців буде 222 голоси, а отже, вони візьмуть необхідну більшість у нижній палаті.У Сенаті, за розрахунками NBC, республіканці візьмуть 49 місць проти 48 демократів. Результати виборів до Сенату США стануть відомими у грудні, коли у Джорджії відбудеться другий тур. У цьому штаті після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, ймовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу.CNN пише, що перемога республіканців на виборах виявилася далеко не такою вражаючою, як очікувалося. Навіть незначна більшість у Палаті представників дозволить республіканцям формувати частину терміну Байдена, що залишилася, блокуючи такі пріоритети, як право на аборт, і розпочавши розслідування щодо його адміністрації та сім'ї.